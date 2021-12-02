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उन्होंने पुलिस को बताया कि गांव में मां के साथ रहने वाले भांजे शिवम शर्मा ने करीब दो महीने पहले घर से जेवर चोरी कर अंकित यादव के माध्यम से खागा के कुंज सर्राफ को बेचे थे। बदले में सर्राफ ने उसे 26 हजार रुपये दिए। दो नवंबर को दोबारा जेवर चोरी कर 40 हजार रुपये में बेच आया।11 नवंबर को मां से जेवर गायब होने की जानकारी मिलने पर अजय मुंबई से घर पहुंचा। पूछताछ में शिवम ने चोरी कर जेवर बेचने की बात स्वीकार की। 13 नवंबर को वह उसे लेकर सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। आरोप है कि सर्राफ कुंज यादव और उसके पिता शिवभूषण ने जेवर गलाकर बेचने की बात कही और पांच सामान की पहचान कराकर दूसरे जेवर बनवाने का आश्वासन दिया।वह 16 नवंबर को जेवर लेने पहुंचे। पिता-पुत्र ने सामान देने से इन्कार कर दिया। विरोध पर होमगार्ड होने का रौब दिखाते हुए झूठे मामले में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी दी। कोतवाल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि शिवम शर्मा, अंकित यादव, कुंज यादव और शिवभूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।