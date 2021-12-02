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राजस्थान प्रांत नागौर जिला के शंकरलाल ने शिव की पहचान पुत्र के रूप में की। बताया कि शिव तीन दिन पहले कोलकाता से काली मंदिर के दर्शन कर ट्रेन से राजस्थान लौट रहा था। महिचा चौकी प्रभारी वंशीधर राय ने बताया कि कोलकाता से ट्रेन में सवार होने के बाद ही उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था। ट्रैकमैन की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद किया। तलाश के दौरान कुछ दूरी पर मोबाइल फोन टूटा मिला। सिमकार्ड दूसरे मोबाइल में लगाकर परिजनों से संपर्क किया गया। इसके बाद युवक की पहचान हो सकी।(संवाद)

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खागा। सतनरैनी रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार को ट्रेन से गिरकर राजस्थान के एक युवक की मौत हो गई। ट्रैकमैन की सूचना पर रेलवे पटरी किनारे मिले शव की पहचान तीन दिन बाद शिव (40) के रूप में हुई।