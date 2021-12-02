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कल्यानपुर थाना क्षेत्र के सौंह गांव निवासी सत्यस्वरूप तिवारी उर्फ छोटू के पिता प्रेमशंकर तिवारी पर गांजा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। छोटू पर मारपीट व अन्य करीब छह पूर्व के आपराधिक मामले दर्ज हैं। करीब नौ माह पहले छोटू की बाइक पुलिस ने लावारिस हालत में मिलने पर सीज की थी। विज्ञापन

कोर्ट से बाइक का रिलीज आर्डर लेकर छोटू शुक्रवार को कोतवाली परिसर पहुंचा। पुलिस का आरोप है कि उससे बाइक के बारे में पूछताछ की गई। इसी दौरान बाइक छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा। कोतवाली परिसर में ही लाल रंग का कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। कोतवाल संतोष शर्मा ने बताया कि छोटू मांग पूरी करने के लिए अनुचित दबाव पुलिस कर्मियों पर बना रहा था। उसने बाइक छुड़ाने के लिए कोई जहरीला पदार्थ खाया। उसकी हालत ठीक है। प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के सौंह गांव निवासी सत्यस्वरूप तिवारी उर्फ छोटू के पिता प्रेमशंकर तिवारी पर गांजा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। छोटू पर मारपीट व अन्य करीब छह पूर्व के आपराधिक मामले दर्ज हैं। करीब नौ माह पहले छोटू की बाइक पुलिस ने लावारिस हालत में मिलने पर सीज की थी।कोर्ट से बाइक का रिलीज आर्डर लेकर छोटू शुक्रवार को कोतवाली परिसर पहुंचा। पुलिस का आरोप है कि उससे बाइक के बारे में पूछताछ की गई। इसी दौरान बाइक छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा। कोतवाली परिसर में ही लाल रंग का कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। कोतवाल संतोष शर्मा ने बताया कि छोटू मांग पूरी करने के लिए अनुचित दबाव पुलिस कर्मियों पर बना रहा था। उसने बाइक छुड़ाने के लिए कोई जहरीला पदार्थ खाया। उसकी हालत ठीक है। प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

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फतेहपुर। बिंदकी कोतवाली में खड़ी लावारिस बाइक छुड़ाने पहुंचे गांजा तस्करी के आरोपी के पुत्र ने शुक्रवार शाम जहर खा लिया। घटना से परिसर में अफरा-तफरी फैल गई। पुलिस ने युवक को सीएचसी में भर्ती कराया। कुछ समय बाद ही हालत ठीक होने पर परिजन घर ले गए। पुलिस ने रविवार को युवक के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने के उद्देश्य से आत्महत्या की कोशिश के आरोप की प्राथमिकी दर्ज की है। पूर्व में युवक के खिलाफ पांच से छह प्राथमिकी दर्ज हैं।