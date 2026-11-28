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शाखा प्रबंधक ने पुलिस को बताया कि असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने 26 दिसंबर 2024 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण योजना के तहत 49 लाख 50 हजार रुपये का ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण की रकम निर्धारित व्यापार में लगाने के बजाय निजी खर्चों में इस्तेमाल की गई। रकम का कुछ हिस्सा परिचितों और रिश्तेदारों के खातों में स्थानांतरित किया गया, जबकि शेष धनराशि अलग नाम से खोले गए उद्यम खाते में भेजकर ऋण का दुरुपयोग किया गया।बैंक की ओर से ऋण वसूली के लिए कर्मचारी भेजे जाने पर उनके साथ अभद्रता किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि शाखा प्रबंधक की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।