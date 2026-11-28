Fatehpur News: बैंक से 49.50 लाख ऋण लेकर व्यवसायी ने हड़पा
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 01:43 AM IST
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थरियांव। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की थरियांव शाखा से व्यापार के लिए 49.50 लाख रुपये का ऋण लेकर उसके दुरुपयोग और हड़पने के आरोप में व्यापारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शाखा प्रबंधक दिनेश कुमार ने बृहस्पतिवार को थाने में शिकायत दी थी।
शाखा प्रबंधक ने पुलिस को बताया कि असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने 26 दिसंबर 2024 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण योजना के तहत 49 लाख 50 हजार रुपये का ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण की रकम निर्धारित व्यापार में लगाने के बजाय निजी खर्चों में इस्तेमाल की गई। रकम का कुछ हिस्सा परिचितों और रिश्तेदारों के खातों में स्थानांतरित किया गया, जबकि शेष धनराशि अलग नाम से खोले गए उद्यम खाते में भेजकर ऋण का दुरुपयोग किया गया।
बैंक की ओर से ऋण वसूली के लिए कर्मचारी भेजे जाने पर उनके साथ अभद्रता किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि शाखा प्रबंधक की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।
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शाखा प्रबंधक ने पुलिस को बताया कि असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने 26 दिसंबर 2024 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) ऋण योजना के तहत 49 लाख 50 हजार रुपये का ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण की रकम निर्धारित व्यापार में लगाने के बजाय निजी खर्चों में इस्तेमाल की गई। रकम का कुछ हिस्सा परिचितों और रिश्तेदारों के खातों में स्थानांतरित किया गया, जबकि शेष धनराशि अलग नाम से खोले गए उद्यम खाते में भेजकर ऋण का दुरुपयोग किया गया।
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बैंक की ओर से ऋण वसूली के लिए कर्मचारी भेजे जाने पर उनके साथ अभद्रता किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह ने बताया कि शाखा प्रबंधक की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।
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