Fatehpur News: डांट से झल्लाए बेटे ने फावड़ा मारकर मां को मार डाला

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थाना क्षेत्र के दिलावलपुर मजरे मुरारपुर गांव निवासी सावित्री देवी (65) पत्नी स्व. शिवचरण पटेल छोटे बेटे राजू पटेल के साथ रहती थीं। राजू को शराब का आदी है। इसे लेकर मां-बेटे के बीच अक्सर विवाद होता था। दो साल पहले राजू की शादी रश्मि से हुई थी।छह अक्तूबर को वह पत्नी को कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र स्थित बौराहा गांव में उसकी ससुराल छोड़कर शुक्रवार दोपहर घर लौटा था। शाम करीब चार बजे वह घर से निकल गया। रात करीब ढाई बजे राजू नशे में घर पहुंचा।इस दौरान सावित्री देवी घर के दरवाजे पर टिनशेड के नीचे सो रही थीं। मां ने बेटे से पूछताछ की तो वह गाली-गलौज करने लगा। इस पर सावित्री ने उसे डांट दिया। इससे नाराज होकर राजू ने पास में रखा फावड़ा उठा लिया और पीछे से मां के सिर पर वार कर दिया। हमले में सावित्री के सिर, बाईं आंख और गले के पास गंभीर चोटें आईं। मां की मौत होने पर आरोपी मौके से भाग निकला।शनिवार सुबह ग्रामीणों ने सावित्री को मृत देखा तो गांव में रहने वाले उनके रिश्तेदार अजय ने पुलिस को सूचना दी। करीब नौ बजे पुलिस मौके पर पहुंची। मां की हत्या की जानकारी पर करीब दो माह से मामा के यहां रह रहा बड़ा बेटा रामजीवन पटेल भी पहुंच गया। उसने छोटे भाई राजू के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने ग्रामीणों से राजू का मोबाइल नंबर लेकर उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे गिरफ्तार कर लिया।एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मां-बेटे के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। नशे में राजू ने फावड़े से हमला कर मां की हत्या कर दी। आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।