Fatehpur News: डंपर की टक्कर से बुजुर्ग का हाथ कुचला, नाती बचा

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गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाखा गांव निवासी चुनका (60) शनिवार शाम नाती विकास (22) के साथ बाइक से ललौली थाना क्षेत्र के महना गांव जा रहे थे। बहुआ कस्बे के बरवट मोड़ के पास बंधवा की ओर से आ रहे गिट्टी लदे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। विज्ञापन

इससे नाना-नाती सड़क पर गिर गए और चुनका का हाथ पहिये के नीचे आकर कुचल गया। पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से सदर अस्पताल भेजा। थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाखा गांव निवासी चुनका (60) शनिवार शाम नाती विकास (22) के साथ बाइक से ललौली थाना क्षेत्र के महना गांव जा रहे थे। बहुआ कस्बे के बरवट मोड़ के पास बंधवा की ओर से आ रहे गिट्टी लदे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी।इससे नाना-नाती सड़क पर गिर गए और चुनका का हाथ पहिये के नीचे आकर कुचल गया। पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से सदर अस्पताल भेजा। थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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बहुआ। थाना क्षेत्र के बरवट मोड़ के पास शनिवार शाम गिट्टी लदे डंपर की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनका हाथ डंपर के पहिये के नीचे आकर कुचल गया। वहीं बाइक चला रहा नाती बच गया। पुलिस ने डंपर और चालक को पकड़ लिया है।