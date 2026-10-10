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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Elderly man's hand crushed in collision with dumper; grandson escapes unharmed.

Fatehpur News: डंपर की टक्कर से बुजुर्ग का हाथ कुचला, नाती बचा

Sat, 10 Oct 2026 11:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:10 PM IST
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Elderly man's hand crushed in collision with dumper; grandson escapes unharmed.
बहुआ। थाना क्षेत्र के बरवट मोड़ के पास शनिवार शाम गिट्टी लदे डंपर की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनका हाथ डंपर के पहिये के नीचे आकर कुचल गया। वहीं बाइक चला रहा नाती बच गया। पुलिस ने डंपर और चालक को पकड़ लिया है।
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गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाखा गांव निवासी चुनका (60) शनिवार शाम नाती विकास (22) के साथ बाइक से ललौली थाना क्षेत्र के महना गांव जा रहे थे। बहुआ कस्बे के बरवट मोड़ के पास बंधवा की ओर से आ रहे गिट्टी लदे डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी।
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इससे नाना-नाती सड़क पर गिर गए और चुनका का हाथ पहिये के नीचे आकर कुचल गया। पुलिस ने घायल को एंबुलेंस से सदर अस्पताल भेजा। थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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