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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Eight suspects from four villages questioned regarding farmer's murder.

Fatehpur News: किसान की हत्या में चार गांवों के आठ संदिग्धों से पूछताछ

Thu, 15 Oct 2026 01:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:04 AM IST
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Eight suspects from four villages questioned regarding farmer's murder.
असोथर। थाना क्षेत्र के गड़रियनपुरवा मजरे सातों पीत गांव में बुजुर्ग किसान सीताराम पाल की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस टीमें बुधवार को आसपास के गांवों में ग्रामीणों से पूछताछ करती रहीं। हालांकि हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। पुलिस वारदात के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है।
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हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस और एसपी की स्पेशल टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही हैं। बैराहाणा, पुर बुजुर्ग, सातों और नरैनी समेत चार गांवों में ग्रामीणों से पूछताछ की गई। पुलिस ने किसान के करीबियों और घटना से जुड़ी जानकारियां जुटाईं।
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इसके आधार पर आठ संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ शुरू की गई है। हालांकि, अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। प्रभारी निरीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि हत्याकांड की जांच जारी है और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
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