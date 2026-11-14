Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Jeweler dies; wife and father level allegations

Fatehpur News: सराफा कारोबारी की मौत, पत्नी और पिता ने लगाए आरोप

Sat, 14 Nov 2026 11:06 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
Jeweler dies; wife and father level allegations
फोटो 39 : रवि सोनी। फाइल फोटो
खखरेरू। थाना क्षेत्र के पुरमई गांव में सराफा कारोबारी रवि सोनी (55) की शुक्रवार रात मौत हो गई। घटना के बाद शनिवार को पत्नी और परिजन के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए। पुलिस ने जांच की।
विज्ञापन

पुरमई निवासी रवि सोनी (33) की शादी वर्ष 2011 में प्रयागराज के घूरपुर निवासी सोनाली देवी से हुई थी। शादी के बाद रवि पत्नी के साथ खागा कस्बे में रहने लगा था, जहां वह सराफा की दुकान चलाता था। दंपती के दो बच्चे वैष्णवी (8) और वेद (4) हैं।
विज्ञापन

रवि के पिता बृजभान सोनी के मुताबिक, वर्ष 2023 में बेटे के लिवर में संक्रमण हो गया था और प्रयागराज में उसका इलाज चल रहा था। तीन दिन पहले हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पहले चित्रकूट और फिर लखनऊ स्थित राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

यहां डॉक्टर के जवाब देने पर शुक्रवार शाम उसे पैतृक गांव लाया गया। यहां रात करीब 1:40 बजे उसकी मौत हो गई। पिता ने बहू पर बेटे को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं पत्नी भी अपने परिजनों के साथ पहुंची और उसने ससुरालियों पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया बीमारी के चलते मौत होने की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

फोटो 39 : रवि सोनी। फाइल फोटो

फोटो 39 : रवि सोनी। फाइल फोटो

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed