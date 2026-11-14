Fatehpur News: पराली जलाने पर दो किसानों पर पांच हजार जुर्माना

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सहायक विकास अधिकारी (कृषि) देवेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जांच में गांव निवासी राम सिंह और हुकूम सिंह के खेत में पराली जलाने की पुष्टि हुई। यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की छह नवंबर 2024 की अधिसूचना के अनुसार की गई है।दो एकड़ से कम भूमि पर पांच हजार रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। किसानों से फसल अवशेष जलाने के बजाय उसका उचित प्रबंधन करने की अपील की गई है। जुर्माने की वसूली राजस्व विभाग के माध्यम से की जाएगी।