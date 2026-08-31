Fatehpur News: बिना मानदेय चालक ने खड़े किए हाथ, कबाड़ हो रहा ई-लोडर

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विजयीपुर ब्लॉक की ग्रामसभा तक्कीपुर और कठरिया में कूड़ा उठान बंद होने से गांवों में गंदगी का अंबार लगा है। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव और दलदल की स्थिति बन गई है। इससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को आवागमन में परेशानी हो रही है।ग्रामीणों का कहना है कि गांवों से कूड़ा एकत्र कर कचरा प्रबंधन केंद्र तक पहुंचाने के लिए शासन से ई-लोडर मिला था। इसके बावजूद नियमित कूड़ा उठान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव की गलियों की अपेक्षा कचरा प्रबंधन केंद्र साफ-सुथरा है। गांवों में जगह-जगह कूड़ा फैला है।प्रधान प्रतिनिधि चंद्रभान ने बताया कि कूड़ा उठाने के लिए वाहन तो मिल गया है लेकिन चालक को मानदेय नहीं मिल रहा। मानदेय के अभाव में चालक काम नहीं कर रहा है, जिससे कूड़ा उठान प्रभावित है।कठरिया गांव में धाता-विजयीपुर मार्ग से जुड़ा करीब 300 मीटर रास्ता बदहाल है। सड़क के एक ओर दलदल और दूसरी ओर जलभराव होने से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। तक्कीपुर में भी कूड़ा न उठने से गलियों में गंदगी फैली है।ग्रामीण सचिन पांडेय, अंशुमान सिंह, दिलीप कुमार, कुलदीप महाराज, पवन, निशांत, अरविंद तिवारी, प्रशांत कुमार और राजा सिंह ने समस्या के समाधान की मांग की है। खंड विकास अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि ग्रामीणों की समस्याओं की जांच कराकर निदान कराया जाएगा।