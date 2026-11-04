फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Demand for arrest of the accused and implementation of Advocate Protection Act

Fatehpur News: आरोपियों की गिरफ्तारी और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग

Wed, 04 Nov 2026 12:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
Demand for arrest of the accused and implementation of Advocate Protection Act
बिंदकी। जालौन के कालपी में बार एसोसिएशन अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। आदर्श अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में एकत्र अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग उठाई।
विज्ञापन

अधिवक्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अमरेश सिंह को सौंपा। इसमें कहा गया कि दो दिन पहले कालपी तहसील में बार एसोसिएशन अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से अधिवक्ता समाज में भय और आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर लागू करने पर जोर दिया। इस मौके पर संघ अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव, महामंत्री प्रतिभा देवी पटेल सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed