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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Crowds thronged the Ganga ghats on Pitru Moksha Amavasya.

Fatehpur News: पितृ मोक्ष अमावस्या पर गंगा घाटों में उमड़ी भीड़

Sat, 10 Oct 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:35 PM IST
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Crowds thronged the Ganga ghats on Pitru Moksha Amavasya.
फोटो-09- पितृ अमावस्या पर ओमघाट भिटौरा में स्नान करते श्रद्धालु। संवाद
हुसैनगंज/औंग। पितृ मोक्ष अमावस्या पर शनिवार को गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भिटौरा के ओमघाट, पुराने पक्के घाट, असनी, रामचंद्रन, नरौली गंगा घाट और औंग क्षेत्र के शिवराजपुर गंगा घाट पर सुबह से ही लोग पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पिंडदान, तर्पण और जल अर्पित किया।
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उन्होंने पूर्वजों की आत्मा की शांति और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने मां गंगा की पूजा-अर्चना की। पुरुषों ने विधि-विधान से पितरों का पिंडदान किया। इसके बाद घाट स्थित भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर पूजा की। भिटौरा के अन्य गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं ने स्नान किया।

फोटो-09- पितृ अमावस्या पर ओमघाट भिटौरा में स्नान करते श्रद्धालु। संवाद

फोटो-09- पितृ अमावस्या पर ओमघाट भिटौरा में स्नान करते श्रद्धालु। संवाद

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