Fatehpur News: कानपुर हैलट में सजायाफ्ता कैदी की मौत

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फतेहपुर। जिला कारागार में निरुद्ध एक सजायाफ्ता कैदी की शुक्रवार को कानपुर हैलट में इलाज के दौरान मौत हो गई। हथगाम थाना क्षेत्र के खरकी का पुरवा निवासी अशोक (40) को हत्या के मामले में 18 जून 2026 को अदालत ने दोषी करार दिया था। इसके बाद वह जिला कारागार में निरुद्ध था। जेल अधीक्षक नागेश सिंह ने बताया कि अशोक की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए कानपुर हैलट रेफर किया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

कानपुर हैलट में सजायाफ्ता कैदी की मौत