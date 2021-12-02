Fatehpur News: झोखरा तालाब की जमीन पर कब्जे की शिकायत, 11 लोगों को नोटिस
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:38 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 12:38 AM IST
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फतेहपुर। विजयीपुर विकासखंड के सिलमी गांव स्थित झोखरा तालाब की जमीन पर कब्जे की शिकायत पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम ने रोवर मशीन से तालाब की भूमि की पैमाइश कराई। इसके बाद कब्जे के मामले में 11 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।
शिकायतकर्ता अंकित कुमार त्रिपाठी पुत्र सरोज चंद्र त्रिपाठी ने तालाब की भूमि पर कब्जे की शिकायत प्रशासन से की थी। इसके बाद राजस्व टीम ने रोवर मशीन से जमीन की नापजोख की। पैमाइश के दौरान भूमि की सीमाएं निर्धारित कर कब्जे की स्थिति का आकलन किया गया।
नोटिस पाने वालों में उग्रसेन सिंह, धनराज, गया प्रसाद, धर्मपाल, मंजुल सिंह, करण सिंह, विद्या देवी, सुभाष चंद्र त्रिपाठी, सोनू उपाध्याय, कुबेर पासवान और कामता प्रसाद त्रिवेदी शामिल हैं। संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। राजस्व अभिलेखों, पैमाइश के निष्कर्षों और उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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शिकायतकर्ता अंकित कुमार त्रिपाठी पुत्र सरोज चंद्र त्रिपाठी ने तालाब की भूमि पर कब्जे की शिकायत प्रशासन से की थी। इसके बाद राजस्व टीम ने रोवर मशीन से जमीन की नापजोख की। पैमाइश के दौरान भूमि की सीमाएं निर्धारित कर कब्जे की स्थिति का आकलन किया गया।
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नोटिस पाने वालों में उग्रसेन सिंह, धनराज, गया प्रसाद, धर्मपाल, मंजुल सिंह, करण सिंह, विद्या देवी, सुभाष चंद्र त्रिपाठी, सोनू उपाध्याय, कुबेर पासवान और कामता प्रसाद त्रिवेदी शामिल हैं। संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। राजस्व अभिलेखों, पैमाइश के निष्कर्षों और उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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