Fatehpur News: चकमार्ग पर कब्जे की शिकायत, तत्काल कार्रवाई की मांग

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पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र पर हल्का लेखपाल ने विपक्षी गीता देवी पत्नी स्व. अतीबल सिंह और उनके दामाद झल्लू सिंह की मौजूदगी में चकमार्ग की पैमाइश कर निशानदेही कराई थी।उन्होंने निजी खर्च से चकमार्ग की पुराई कराई, जिससे ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों का आवागमन सुचारु हो सके। आरोप है कि गीता देवी और झल्लू सिंह ने दोबारा चकमार्ग को तोड़कर अपने खेत में मिला लिया। इसके अलावा तीन अन्य शिकायतें भी आईं।कल्यानपुर थाने में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। बारिश के कारण चार शिकायतें ही प्राप्त हुईं। शिकायतों के तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों और राजस्व टीमों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए गए।