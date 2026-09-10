Fatehpur News: निचली गंगा नहर में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

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पुलिस के अनुसार, शव करीब तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। युवक ने पीली शर्ट, काली पैंट और सफेद बनियान पहन रखी थी। गले में हरे-लाल पट्टीदार सफेद अंगौछा बंधा था। ग्रामीणों ने युवक की हत्या कर शव नहर में फेंके जाने की आशंका जताई है। विज्ञापन

शरीर पर चोट के निशान होने की भी आशंका है। पुलिस तीन दिन तक शव की शिनाख्त का इंतजार करेगी। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार राव ने बताया कि शव की पहचान होने के बाद ही घटना की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस के अनुसार, शव करीब तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। युवक ने पीली शर्ट, काली पैंट और सफेद बनियान पहन रखी थी। गले में हरे-लाल पट्टीदार सफेद अंगौछा बंधा था। ग्रामीणों ने युवक की हत्या कर शव नहर में फेंके जाने की आशंका जताई है।शरीर पर चोट के निशान होने की भी आशंका है। पुलिस तीन दिन तक शव की शिनाख्त का इंतजार करेगी। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार राव ने बताया कि शव की पहचान होने के बाद ही घटना की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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बहुआ। ललौली थाना क्षेत्र के बरौहा गांव के पास बुधवार दोपहर निचली गंगा नहर में करीब 45 वर्षीय युवक का शव उतराता मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी।