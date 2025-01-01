Fatehpur News: तेजस के परिजन से मिले भाजपाई, न्याय और मदद का दिलाया भरोसा

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प्रतिनिधिमंडल में व्यापारी नेता प्रदीप गर्ग और महामंत्री सुशीला मौर्या शामिल थे। नगर उत्तरी व दक्षिणी मंडल अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव और दिनेश गुप्ता भी साथ थे। अखिलेश कुमार, विनोद सिंह गौतम व लकी द्विवेदी भी परिवार से मिले। उदय लोधी ने छात्र के बाबा और चाचा समेत अन्य परिजन से बात की।उन्होंने परिवार को हर संभव मदद और न्याय का भरोसा दिया। जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में न्यायोचित कार्रवाई की जाती है। इस प्रकरण में भी कानून संवेदनशीलता से काम कर रहा है। उन्होंने आगे भी जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही।