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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Bike crashes into stationary road roller; youth dies

Fatehpur News: खड़े रोड रोलर से टकराई बाइक, युवक की मौत

Mon, 19 Oct 2026 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:02 AM IST
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Bike crashes into stationary road roller; youth dies
फोटो-19-फाइल फोटो गोलू । स्रोत परिजन
गाजीपुर। थाना क्षेत्र में बहुआ मार्ग पर मोहम्मदपुर पखरौली गांव के बीच शनिवार रात निमंत्रण से लौट रहे बाइक सवार युवक की सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से टक्कर हो गई। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं लगाया था।
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थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी गोलू (25) शनिवार को हथेमा गांव में एक निमंत्रण में शामिल होने गए थे। देर रात वह बाइक से घर लौट रहे थे। तभी सड़क किनारे खड़े रोड रोलर से उनकी बाइक टकरा गई। टक्कर के बाद गोलू उछलकर रोड रोलर से जा टकराए और गंभीर रूप से घायल हो गए।
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ग्रामीणों ने उन्हें गाजीपुर सीएचसी पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि तहरीर के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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