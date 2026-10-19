Fatehpur News: सत्य और धर्म के सामने नहीं टिक सकता असत्य

बकेवर। कस्बा क्षेत्र के सब्जी मंडी में दुर्गा पूजन और रामलीला के सातवें दिन हनुमान संवाद और लंका दहन का मंचन किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुश वर्मा ने आरती कर रामलीला का शुभारंभ किया। कलाकारों ने संदेश दिया कि अहंकार और अधर्म सत्य व धर्म की शक्ति के सामने नहीं टिक सकते। मंचन के दौरान हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता से मुलाकात की। उन्होंने श्रीराम की मुद्रिका देकर सीता को प्रभु के शीघ्र मुक्त कराने का विश्वास दिलाया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पराक्रम दिखाया। उन्होंने रावण की सेना के साथ संघर्ष किया। फिर लंका दहन का मंचन हुआ। आयोजक सरजू कुशवाहा, रवि कुशवाहा, रितेश तिवारी और पवन पांडे इस दौरान मौजूद रहे।

विज्ञापन