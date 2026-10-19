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Fatehpur News: फार्मर आईडी से सीधे बेच सकेंगे धान, पंजीकरण और सत्यापन की बाध्यता खत्म

Mon, 19 Oct 2026 01:16 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:16 AM IST
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Paddy can now be sold directly using a 'Farmer ID'; the requirement for registration and verification has been removed.
फतेहपुर। धान खरीद के दौरान किसानों को पंजीकरण और सत्यापन की लंबी प्रक्रिया से राहत देने की तैयारी है। इस बार फार्मर आईडी के जरिये धान बेचने की सुविधा मिलेगी। जिन किसानों की फार्मर आईडी बनी है, उन्हें अलग से पंजीकरण और सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे दस्तावेज जुटाने और कार्यालयों के चक्कर लगाने में लगने वाला समय बचेगा।
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जिले में एक नवंबर से सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने पांच क्रय एजेंसियों के माध्यम से 171 केंद्र निर्धारित किए हैं। केंद्रों पर किसानों के बैठने, बोरों, कांटों और पेयजल जैसी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है।
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आईडी में दर्ज विवरण से होगी किसान की पहचान
नई व्यवस्था के तहत कृषि विभाग की ओर से तैयार फार्मर आईडी में किसान की भूमि और फसल से संबंधित विवरण दर्ज रहेगा। इसके आधार पर किसान सीधे क्रय केंद्र पर धान बेच सकेंगे। पहले किसानों को धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। कई बार जरूरी दस्तावेज जुटाने और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने में उनका काफी समय खर्च होता था।
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आईडी नहीं है तो पोर्टल पर कराएं पंजीकरण
जिन किसानों की फार्मर आईडी अभी नहीं बनी है, उन्हें विभागीय पोर्टल fcs.up.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। किसान मित्र मोबाइल एप के जरिये घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी ले सकते हैं। किसानों को समय रहते अपनी आईडी और जरूरी अभिलेखों की स्थिति जांच लेनी चाहिए, ताकि खरीद शुरू होने पर किसी तरह की परेशानी न हो।


क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश
जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी समीर शुक्ला ने बताया कि क्रय केंद्रों पर धान खरीद सुचारु रूप से कराने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। किसानों को उपज बेचने में अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। खरीद प्रक्रिया सरल होने से किसानों को उपज बेचने और भुगतान संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।


किस एजेंसी के कितने खरीद केंद्र
एजेंसी का नाम केंद्रों की संख्या
विपणन शाखा 37
यूपीएसएस 39
पीसीएफ 46
पीसीयू 42
एफसीआई 07
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