Fatehpur News: झपकी आने से आगे चल रहे वाहन से टकराई बैंक प्रबंधक की कार, मौत

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कानपुर नगर के बर्रा थाना क्षेत्र के तात्या टोपे नगर स्थित एचआईजी क्षेत्र निवासी शैलेंद्र कुमार वर्मा (38) कौशाम्बी जनपद में यूको बैंक के प्रबंधक थे। वह कार से ड्यूटी पर कौशाम्बी जा रहे थे। लखनऊ बाईपास ओवरब्रिज पर झपकी आने से उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यातायात सीओ बृजमोहन राय ने बताया कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। सीओ ने बताया कि झपकी आने से कार आगे जा रहे किसी वाहन से टकराई हो सकती है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।टैंकर की टक्कर से बाइक सवार घायलललौली। थाना क्षेत्र के डडवन निवासी बछराज (38) बुधवार को बाइक से बांदा जिले के चकला स्थित ससुराल जा रहे थे। ललौली-चिल्ला पुल के पास बांदा की ओर से आ रहे टैंकर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बछराज गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कानपुर के हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि टैंकर की तलाश की जा रही है।