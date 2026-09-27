Fatehpur News: मन की बात में अशोक सिंघल के राममंदिर निर्माण योगदान को किया याद
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:56 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:56 PM IST
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फतेहपुर। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से संबोधित मन की बात कार्यक्रम का 138वां संस्करण रविवार को प्रसारित हुआ। जिले के सभी 23 मंडलों के 2,364 बूथों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सुना। जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव ने अयाह शाह विधानसभा क्षेत्र के बहुआ मंडल स्थित बूथ संख्या 152 शाह में मन की बात सुनी।
कार्यक्रम के बाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस संस्करण में विहिप के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर याद किया गया। उनके त्याग, तपस्या और राममंदिर निर्माण में भूमिका का अभिनंदन किया गया।
उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के आंवला किसानों और समूह की महिलाओं की चर्चा सुखद रही। पंजाब के पूर्व खिलाड़ी राजेंद्र सिंह की ओर से खिलाड़ियों की सफलतम तलाश की चर्चा भी हुई। जिलाध्यक्ष ने मौजूद कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर सम्मानित किया।
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इस मौके पर मंडल अध्यक्ष संजय हांडा, जिला संयोजक नीरज सिंह और सह संयोजक कुलदीप भदौरिया, मीडिया प्रभारी प्रवीण सिंह, सुशील सिंह चंदेल, ऐश्वर्य सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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कार्यक्रम के बाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस संस्करण में विहिप के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर याद किया गया। उनके त्याग, तपस्या और राममंदिर निर्माण में भूमिका का अभिनंदन किया गया।
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उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के आंवला किसानों और समूह की महिलाओं की चर्चा सुखद रही। पंजाब के पूर्व खिलाड़ी राजेंद्र सिंह की ओर से खिलाड़ियों की सफलतम तलाश की चर्चा भी हुई। जिलाध्यक्ष ने मौजूद कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर सम्मानित किया।
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इस मौके पर मंडल अध्यक्ष संजय हांडा, जिला संयोजक नीरज सिंह और सह संयोजक कुलदीप भदौरिया, मीडिया प्रभारी प्रवीण सिंह, सुशील सिंह चंदेल, ऐश्वर्य सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।