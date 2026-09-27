Fatehpur News: मन की बात में अशोक सिंघल के राममंदिर निर्माण योगदान को किया याद

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कार्यक्रम के बाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस संस्करण में विहिप के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर याद किया गया। उनके त्याग, तपस्या और राममंदिर निर्माण में भूमिका का अभिनंदन किया गया।उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के आंवला किसानों और समूह की महिलाओं की चर्चा सुखद रही। पंजाब के पूर्व खिलाड़ी राजेंद्र सिंह की ओर से खिलाड़ियों की सफलतम तलाश की चर्चा भी हुई। जिलाध्यक्ष ने मौजूद कार्यकर्ताओं को पटका पहनाकर सम्मानित किया।इस मौके पर मंडल अध्यक्ष संजय हांडा, जिला संयोजक नीरज सिंह और सह संयोजक कुलदीप भदौरिया, मीडिया प्रभारी प्रवीण सिंह, सुशील सिंह चंदेल, ऐश्वर्य सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।