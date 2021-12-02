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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Applications on the National Scholarship Portal can now be submitted until the 31st.

Fatehpur News: राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर अब 31 तक कर सकेंगे आवेदन

Thu, 08 Oct 2026 01:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:13 AM IST
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Applications on the National Scholarship Portal can now be submitted until the 31st.
फतेहपुर। दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए संचालित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पूर्व में आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित थी, जिसे संशोधित कर अब 31 अक्तूबर कर दिया गया है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रगति मिश्रा ने पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राओं से निर्धारित समय सीमा में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आवेदन के बाद संबंधित शैक्षणिक संस्था के माध्यम से उसका समय से सत्यापन भी सुनिश्चित कराएं, ताकि छात्रवृत्ति का लाभ मिलने में किसी तरह की दिक्कत न हो।
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