Fatehpur News: साइबर ठगी में महिला और सिम प्रोवाइडर को अग्रिम जमानत मंजूर

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साइबर थाना पुलिस ने आठ अगस्त को मलवां थाने के तारापुर गांव में छापा मारा था। इस दौरान पुलिस ने साइबर अपराधियों के गिरोह के तीन आरोपी किशन, आशीष और अनीता को पकड़ा था। संदीप और सुनीता सहित कुछ अन्य लोग इस मामले में वांछित थे। विज्ञापन

सुनीता पर आरोप था कि वह अपनी बहन अनीता व आशीष के साथ मिलकर लोगों को अश्लील फिल्म देखने पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर रुपयों की वसूली करती थी। वहीं, संदीप पर गिरोह को सिम कार्ड उपलब्ध कराने का आरोप था। साइबर थाना पुलिस ने आठ अगस्त को मलवां थाने के तारापुर गांव में छापा मारा था। इस दौरान पुलिस ने साइबर अपराधियों के गिरोह के तीन आरोपी किशन, आशीष और अनीता को पकड़ा था। संदीप और सुनीता सहित कुछ अन्य लोग इस मामले में वांछित थे।सुनीता पर आरोप था कि वह अपनी बहन अनीता व आशीष के साथ मिलकर लोगों को अश्लील फिल्म देखने पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर रुपयों की वसूली करती थी। वहीं, संदीप पर गिरोह को सिम कार्ड उपलब्ध कराने का आरोप था।

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फतेहपुर। साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी महिला सुनीता और सिमकार्ड उपलब्ध कराने वाले युवक संदीप की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जिला जज की अदालत ने नौ अक्तूबर को उन्हें विभिन्न शर्तों पर अग्रिम जमानत दी।