Fatehpur News: त्योहार पर घर वापसी की राह मुश्किल, ट्रेनों में लंबी वेटिंग से यात्री बेहाल

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त्योहार और छुट्टियों में घर आने की योजना बना रहे लोगों के लिए कंफर्म टिकट मिलना चुनौती बना हुआ है। ऑनलाइन आरक्षण की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली से आने वाली नेताजी एक्सप्रेस के स्लीपर श्रेणी में वेटिंग 97 और थर्ड एसी में 41 चल रही है। वहीं जम्मू मेल के स्लीपर में वेटिंग छह है, जबकि कुछ एसी श्रेणियों में सीटें उपलब्ध हैं।इसी तरह कोलकाता से आने वाली नेताजी एक्सप्रेस के स्लीपर में वेटिंग 109, थर्ड एसी में 60 और सेकंड एसी में 31 दर्ज की गई। हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस के स्लीपर में वेटिंग 58 और थर्ड एसी में 32 है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को ऐसे में पहले से योजना बनानी पड़ रही है। कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर यात्रा की तारीख बदलने या दूसरे साधनों का सहारा लेने की नौबत आ रही है।वहीं वेटिंग टिकट के भरोसे यात्रा की तैयारी करने वालों को अंतिम समय तक सीट मिलने की चिंता सता रही है। यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे को मांग के अनुरूप अतिरिक्त कोच लगाने या विशेष ट्रेनें चलाने पर विचार करना चाहिए। पीआरओ अमित कुमार ने बताया कि त्योहार पर स्पेशल ट्रेन चलाने की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। मंत्रालय की ओर से घोषणा होते ही इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी।