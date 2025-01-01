फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Akeel Pehalwan won a wrestling bout with a prize of 51,000 rupees.

Fatehpur News: अकील पहलवान ने जीती 51 हजार रुपये की कुश्ती

Thu, 22 Oct 2026 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
Akeel Pehalwan won a wrestling bout with a prize of 51,000 rupees.
फोटो-43-जहानाबाद के मोहल्ला गढ़ी स्थित छंगा बाब दंगल में दांव पेच आजमाते पहलवान। संवाद
जहानाबाद। कस्बे के मोहल्ला गढ़ी स्थित छंगा बाबा दंगल में बुधवार को पहलवानों ने रोमांचक मुकाबलों में दमखम दिखाया। महाराष्ट्र के कालू ने अंकुर आगरा को हराकर जीत दर्ज की। वहीं सबसे बड़े 51 हजार रुपये के इनामी मुकाबले में जहानाबाद के अकील पहलवान विजेता रहे।
विज्ञापन

दंगल में जुनैद फतेहपुर और विजय बड़ागांव के बीच कुश्ती बराबरी पर छूटी। सचिन दिल्ली को राजदीप झांसी ने हराया, जबकि रिहान दिल्ली ने जतिन झांसी को शिकस्त दी। आयोजक आबिद हसन की ओर से आयोजित 51 हजार रुपये के इनामी मुकाबले में जहानाबाद के अकील पहलवान ने कासगंज के तूफान पहलवान को हराया। इस मौके पर शेखर, मोहम्मद उजमान, एहसान, मोनू मिश्रा, राजेंद्र सिंह, बीना पटेल, नरेश कोरी, राजेश उत्तम, सरताज और अकील सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed