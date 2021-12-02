Fatehpur News: स्वरोजगार के लिए मिलेगा 70 हजार रुपये तक अनुदान

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जिला विकास अधिकारी साधना दीक्षित ने बताया कि आवेदन का प्रारूप विकासखंड कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वितरित ऋण का 35 प्रतिशत, अधिकतम 70 हजार रुपये और सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत, अधिकतम 50 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।अनुदान की राशि तभी मिलेगी, जब लाभार्थी ऋण का सदुपयोग कर संपत्ति सृजन करेंगे, परियोजना पूरी करेंगे और इकाई में उत्पादन या सेवा संबंधी कार्य शुरू करेंगे। लाभार्थियों का चयन आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जिला स्तरीय चयन एवं क्रियान्वयन समिति साक्षात्कार के माध्यम से करेगी। चयन में पहले आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।