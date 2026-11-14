फतेहपुर: सूखे कुएं में गिरने से युवक की मौत, पुलिस पर खदेड़ने का आरोप, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव

फतेहपुर: सूखे कुएं में गिरने से युवक की मौत, पुलिस पर खदेड़ने का आरोप, ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव
Fatehpur News: जाफरगंज थाना क्षेत्र के भारतपुर गांव में पुलिस के खदेड़ने पर दहशत में सूखे कुएं में गिरे युवक की कानपुर ले जाते वक्त मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शनिवार सुबह थाने का घेराव कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद एएसपी के समझाने-बुझाने पर मामला शांत हुआ।
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फतेहपुर जिले में जाफरगंज थाना क्षेत्र के भारतपुर गांव निवासी नरेंद्र कुशवाहा (40) शुक्रवार शाम पूर्व प्रधान अमरनाथ सोनकर के सूखे कुएं में गिरा था। उसकी कानपुर लेकर जाते वक्त मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीण थाने के बाहर शनिवार सुबह शव लेकर पहुंचे।
थाने का घेराव कर ग्रामीणों ने पुलिस की लापरवाही की वजह से नरेंद्र की मौत का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि पुलिस रात को मेला स्थल जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। दहशत में लोग इधर-उधर भागे, जिससे नरेंद्र की कुएं में गिरा। इलाज के लिए कानपुर ले जाते समय मौत हो गई।
पुलिस के पीछा करने जैसी कोई बात नहीं है
मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को शांत किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया पुलिस रात को मेला सुरक्षा व्यवस्था की ड्यूटी पर जा रही थी। रास्ते में कुछ लोग शराब पी रहे थे। पुलिस के टोकने पर वह लोग भागने का पता चला है। पुलिस के पीछा करने जैसी कोई बात नहीं है।