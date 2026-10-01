Fatehpur News: 71 पुलिसकर्मियों को मिला 2.44 लाख का नकद इनाम
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:43 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:43 PM IST
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फतेहपुर। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में सराहनीय कार्य करने वाले 71 पुलिसकर्मियों को एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने नकद पुरस्कार दिया। सभी को कुल दो लाख 44 हजार 500 रुपये का इनाम दिया गया। पुरस्कार की राशि 500 से 15 हजार रुपये तक रही।
पुलिसकर्मियों का चयन गंभीर आपराधिक घटनाओं के सफल अनावरण, वांछित व इनामिया आरोपियों की गिरफ्तारी और विवेचनाओं में बेहतर कार्य के आधार पर किया गया।
कल्यानपुर थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव को 15 हजार, कांस्टेबल अरुण कुमार को 12 हजार और साइबर थाना के उपनिरीक्षक प्रभांशु शुक्ला को 10 हजार रुपये मिले। थरियांव प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह और उपनिरीक्षक बृजेश कुमार को आठ-आठ हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया।
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पुलिसकर्मियों का चयन गंभीर आपराधिक घटनाओं के सफल अनावरण, वांछित व इनामिया आरोपियों की गिरफ्तारी और विवेचनाओं में बेहतर कार्य के आधार पर किया गया।
कल्यानपुर थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव को 15 हजार, कांस्टेबल अरुण कुमार को 12 हजार और साइबर थाना के उपनिरीक्षक प्रभांशु शुक्ला को 10 हजार रुपये मिले। थरियांव प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह और उपनिरीक्षक बृजेश कुमार को आठ-आठ हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया।
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