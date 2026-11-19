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पुलिस लाइन में टीमों को निर्देश देने के बाद संभावित स्थानों के लिए रवाना किया गया। एसपी ने बताया कि कुल 22 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इन्हें यूपी और मध्य प्रदेश के 15 जनपदों में भेजा गया है। टीमें संबंधित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगी। साथ ही स्थानीय थानों और ग्रामीणों से संपर्क कर महिला की पहचान और उसके संबंध में जानकारी जुटाएंगी।

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फतेहपुर। ललौली थाना क्षेत्र के कोर्रा कनक मोड़ से मुत्तौर रोड पर सड़क किनारे झाड़ियों के बीच स्थित खंती से करीब महिला का शव बरामद हुआ था। महिला की हत्या कर शव वहां फेंका गया था। उसकी पहचान कराने के लिए एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बुधवार शाम पुलिसकर्मियों की विशेष टीमें गठित कीं।