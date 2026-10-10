Fatehpur News: 19 ताइक्वांडो खिलाड़ी लखनऊ में दिखाएंगे जिले का जलवा

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ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ फतेहपुर के अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा ने पटेलनगर में खिलाड़ियों को विजय तिलक लगाकर और पुष्पहार पहनाकर रवाना किया। कोच भारत वर्मा और शिव कुमार की निगरानी में खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।दल में आराध्या त्रिपाठी, दीक्षा सिंह, अंजलि मिश्रा, वसुंधरा, आराध्या सिंह, अंशिका यादव, प्रिया देवी, अनन्या कुणाल साहू, अंश श्रीवास्तव और वत्सल श्रीवास्तव शामिल हैं। यथार्थ सिंह, आशु मौर्या, सूर्या साहू, अंश मौर्य, साक्ष्य चौधरी, आयुष्मान सिंह, अथर्व पटेल और कृष्णा सिंह भी इस दल का हिस्सा हैं। किशन मेहरोत्रा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया।