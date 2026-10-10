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Fatehpur News: 19 ताइक्वांडो खिलाड़ी लखनऊ में दिखाएंगे जिले का जलवा

Sat, 10 Oct 2026 11:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:10 PM IST
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19 Taekwondo players to showcase the district's prowess in Lucknow.
फोटो-01- लखनऊ रवाना होते ताइक्वांडो ​खिलाड़ी साथ में मौजूद कोच। स्रोत स्कूल
फतेहपुर। जिले के 19 ताइक्वांडो खिलाड़ी और दो कोच शनिवार को लखनऊ के लिए रवाना हुए। वे लखनऊ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार से शुरू होने वाली दो दिवसीय यूपी स्टेट गोल्डन कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भाग लेंगे।
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ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ फतेहपुर के अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा ने पटेलनगर में खिलाड़ियों को विजय तिलक लगाकर और पुष्पहार पहनाकर रवाना किया। कोच भारत वर्मा और शिव कुमार की निगरानी में खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।
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दल में आराध्या त्रिपाठी, दीक्षा सिंह, अंजलि मिश्रा, वसुंधरा, आराध्या सिंह, अंशिका यादव, प्रिया देवी, अनन्या कुणाल साहू, अंश श्रीवास्तव और वत्सल श्रीवास्तव शामिल हैं। यथार्थ सिंह, आशु मौर्या, सूर्या साहू, अंश मौर्य, साक्ष्य चौधरी, आयुष्मान सिंह, अथर्व पटेल और कृष्णा सिंह भी इस दल का हिस्सा हैं। किशन मेहरोत्रा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया।

फोटो-01- लखनऊ रवाना होते ताइक्वांडो खिलाड़ी साथ में मौजूद कोच। स्रोत स्कूल

फोटो-01- लखनऊ रवाना होते ताइक्वांडो खिलाड़ी साथ में मौजूद कोच। स्रोत स्कूल

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