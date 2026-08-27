Fatehpur News: शहर 20 मोहल्लों में 12 घंटे बिजली गुल, ट्रांसफार्मर में आग

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इससे चौक, मुराइनटोला और बिंदकी बस स्टॉप जैसे स्थानों पर लोग गर्मी व पानी की समस्या से जूझते रहे। अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि पनी मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ठीक करा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ उपकेंद्रों में ट्रिपिंग के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। इससे चौक, मुराइनटोला और बिंदकी बस स्टॉप जैसे स्थानों पर लोग गर्मी व पानी की समस्या से जूझते रहे। अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि पनी मोहल्ले का ट्रांसफार्मर ठीक करा दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ उपकेंद्रों में ट्रिपिंग के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी।

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फतेहपुर। शहर के करीब 20 मोहल्लों में मंगलवार रात 12 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। पनी मोहल्ले में ट्रांसफार्मर में आग लगने से कई घंटे आपूर्ति गुल रही। राधानगर, बेरुईहार, शांतिनगर और मुराइनटोला उपकेंद्रों से जुड़े इलाकों में भी ट्रांसफार्मर फुंक गए।