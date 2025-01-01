Fatehpur News: जेब में सुतली बम फटने से 11 वर्षीय किशोर की मौत

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- हादसे में परिवार की खुशियां मातम में बदलींसंवाद न्यूज एजेंसीखागा। कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर टेकारी गांव में दिवाली पर रविवार रात पटाखा फोड़ने के दौरान सुतली बम जेब में फटने से एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे आनन-फानन निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।फतेहपुर टेकारी गांव निवासी संतू का पुत्र सचिन (11) दिवाली पर रविवार रात बच्चों के साथ मैदान में पटाखे फोड़ रहा था। बताया जा रहा है कि एक बच्चे ने सुतली बम में आग लगाकर मैदान में फेंका, लेकिन वह नहीं फटा। इसके बाद सचिन ने बम उठाकर जेब में रख लिया। कुछ देर बाद जेब में ही बम फट गया। इससे उसकी कमर के निचले हिस्से में गंभीर चोट आई और पेट के अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।परिजन उसे कस्बे के निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। सचिन चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। घटना से परिवार की दिवाली की खुशियां मातम में बदल गईं। कोतवाली प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि पुलिस को सूचना दिए बिना परिजन ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मामले की जांच कराई जा रही है।