Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   25-kg block of ice falls in a field; loud noise causes a stir in the village

Fatehpur News: खेत में गिरा 25 किलो का बर्फीला गोला, तेज आवाज से गांव में मचा हड़कंप

Wed, 11 Nov 2026 01:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:24 AM IST
विज्ञापन
25-kg block of ice falls in a field; loud noise causes a stir in the village
फोटो-16-फतेहपुर:आसमान से गिरा बर्फ का टकड़ा। संवाद
= तीन से चार इंच गहरा हुआ गड्ढा, कई टुकड़ों में बिखरा गोला
विज्ञापन

= ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कराने की मांग की
संवाद न्यूज एजेंसी
औंग। थाना क्षेत्र के बनियन खेड़ा गांव में सोमवार दोपहर एक खेत में अचानक बर्फ जैसा दिखाई देने वाला भारी गोला गिरने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तेज आवाज के साथ गिरे गोले का वजन करीब 25 से 30 किलो बताया। इसके गिरने से खेत में तीन से चार इंच गहरा गड्ढा हो गया। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।
गांव निवासी राम आसरे राजपूत के खेत में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे यह घटना हुई। उस समय खेत में लहसुन की फसल लगी थी। ग्रामीणों के मुताबिक, आसमान से तेज सनसनाहट की आवाज आई और कुछ ही देर में बर्फ जैसा गोला खेत में आ गिरा। गोला कई टुकड़ों में बिखर गया। छूने पर उसमें ठंडक महसूस हो रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि गोले के टुकड़े चिपचिपे थे और दो टुकड़ों को आपस में मिलाने पर वे एक-दूसरे से चिपक जा रहे थे।
विज्ञापन

राम आसरे की पत्नी रामकुमारी ने बताया कि तेज आवाज सुनकर वह खेत की ओर पहुंचीं तो वहां गोला कई टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। घटना की जानकारी होते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। अचानक हुई इस घटना से ग्रामीणों में भय और कौतूहल का माहौल है। पूर्व प्रधान रविंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से गोले के गिरने की जांच कराने की मांग की, ताकि इसकी वास्तविकता का पता चल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed