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Fatehpur News: रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौत

Wed, 11 Nov 2026 01:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:30 AM IST
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Woman dies after being hit by a roadways bus
= बरातियों से भरी दो कारों को बस ने मारी टक्कर, बच्ची समेत कई की हालत गंभीर
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संवाद न्यूज एजेंसी
किशनपुर। बांदा-बहराइच मार्ग पर सेमरपहा गांव के निकट आनापुर मोड़ के पास मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बरातियों से भरी दो कारों में टक्कर मार दी। हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें बच्ची समेत कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक फतेहपुर जिले के किशनपुर कस्बे से मोहम्मद वसीम पुत्र बफाती की बारात उन्नाव जिले के पुरवा-मौरावां जा रही थी। बरात के काफिले में तीन कारें शामिल थीं। इनमें से दो कारों में पांच से छह लोग सवार थे। आनापुर मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार परिवहन निगम की बस ने पहले एक कार को टक्कर मारी। इसके बाद दूसरी कार भी बस की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार कई लोग अंदर फंस गए।
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हादसे में नफीसुन निशा (65) पत्नी मोहम्मद आफाक निवासी मऊ गर्वी, थाना महाराजगंज, रायबरेली की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आयत पत्नी आरिफ, इरफान, दिलशाद, मोहम्मद अरकान पुत्र मोहम्मद इरफान, मोहम्मद साजिद पुत्र मोहम्मद फरहद निवासी किशनपुर, मोहम्मद शोएब पुत्र शकील निवासी खागा, मोहम्मद मोईन पुत्र नजमुद्दीन निवासी किशनपुर, रहीमन पत्नी नसीर निवासी पीरनपुर, मोहम्मद अफरोज पुत्र रज्जब अली निवासी बसनेरा थाना पयागपुर, बहराइच और दिलशाद अहमद पुत्र फैज मोहम्मद निवासी महाराजगंज गंभीर रूप से घायल हो गए।
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राहगीरों, ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर कारों में फंसे घायलों को बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराया जा रहा है।
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