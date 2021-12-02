Fatehpur News: दिवाली के बाद ट्रेनों में बढ़ी भीड़, दिल्ली-मुंबई की सीटें फुल

= प्रयागराज एक्सप्रेस के स्लीपर में 85 तक पहुंची प्रतीक्षा सूचीसंवाद न्यूज एजेंसीफतेहपुर। दिवाली का त्योहार बीतने के बाद ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। फतेहपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली और मुंबई जाने वाली प्रमुख ट्रेनों में आरक्षित सीटें फुल हो गईं हैं। स्लीपर से लेकर एसी श्रेणी तक लंबी वेटिंग चल रही है। कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति होने से जरूरी काम से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।10 नवंबर को दिल्ली जाने वाली नंदनकानन एक्सप्रेस के स्लीपर में 37 और थर्ड एसी में 12 वेटिंग रही। जम्मू मेल के स्लीपर में 42, थर्ड एसी में 26 और सेकंड एसी में 15 यात्रियों की प्रतीक्षा सूची थी। कालिंदी एक्सप्रेस के स्लीपर में 54 और थर्ड एसी में 31 वेटिंग थी। वहीं, प्रयागराज एक्सप्रेस के स्लीपर में वेटिंग 85 और थर्ड एसी में 61 तक पहुंच गई। मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी सीटों की मारामारी है। 12 नवंबर को फतेहपुर से चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में 40 से 43 तक वेटिंग है। ऐसे में यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने की उम्मीद कम है। पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि आरक्षण की स्थिति में लगातार बदलाव होता रहता है। यात्रियों को सफर से पहले टिकट की उपलब्धता की जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए।