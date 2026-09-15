Farrukhabad News: गंगा में पानी घटा, फर्रुखाबाद-बदायूं मार्ग पर आवागमन शुरू

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गंगा में आई बाढ़ का पानी गांव में करीब डेढ़ माह से भरा है। वहीं, बाढ़ का पानी कम होने से चित्रकूट डिप से पानी निकल गया है। मार्ग चालू हो जाने से सभी वाहन निकलने लगे हैं। काफी दिनों से गांव के रास्ते डूबे हुए हैं। घरों के अंदर घरों में पानी होने से लोग खुले आसमान के नीचे समय बिता रहे हैं।ग्रामीणों का कहना है कि बांध से पानी ज्यादा न छोड़ा जाए तो घरों के अंदर जल्द चूल्हे जलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पानी तो कम होने लगा है लेकिन समस्या अब भी बरकरार है। ग्रामीणों के सामने पशुओं के चारे की समस्या बनी हुई है। मार्गों पर भरा पानी कम होने से नाव नहीं चल पा रही है। सोमवार को नरौरा बांध से गंगा में 64,283 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। गंगा का जलस्तर 137.5 मीटर से घटकर 136.85 मीटर पर पहुंच गया है।रामगंगा का जलस्तर 137.05 मीटर पर पहुंच गया। गंगा व रामगंगा में खतरे का निशान 137.10 मीटर पर है।तहसीलदार शशांक सिंह ने बताया कि जिन गांवों में 15 दिन से अधिक राशन वितरण किए हुए हो गया है, उन गांवों में दोबारा राशन वितरण किया जा रहा है। रामगंगा की बाढ़ से जो गांव प्रभावित हुए हैं, उन गांव में भी राशन वितरण किया जाएगा।