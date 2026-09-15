Farrukhabad News: व्यवस्था पर लाखों खर्च कर डाले, पर कोच की तैनाती करना भूले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हॉल का कायाकल्प पिछले वर्ष हुआ था। इसमें बैडमिंटन के लिए लकड़ी का फर्श, नेट, प्रकाश व्यवस्था और बेंच जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। शाम को खिलाड़ी अभ्यास के लिए पहुंचते हैं। वे अपने अनुभव या साथी खिलाड़ियों की मदद से तकनीक सुधारने का प्रयास करते हैं। हालांकि, प्रशिक्षित कोच के मार्गदर्शन के बिना उन्हें अपनी कमियां पहचानने में दिक्कत होती है।बैडमिंटन खिलाड़ी गौरव, आकाश, अंशुल और मानस ने बताया कि नियमित अभ्यास के बावजूद तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव में वे खेल में दक्ष नहीं हो पा रहे हैं। प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए फुटवर्क, सर्विस, स्मैश, फिटनेस और खेल रणनीति का ज्ञान जरूरी है। कोच की कमी से इन पहलुओं पर व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है।प्रशिक्षकों की कमी और समाधानजिला क्रीड़ाधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि स्टेडियम में हॉकी, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो और भारोत्तोलन के कोच उपलब्ध हैं। वह स्वयं फुटबॉल के कोच हैं। इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए प्रशिक्षकों की मांग को लेकर पत्राचार किया गया है। कोच मिलने के बाद ही प्रशिक्षण शिविर शुरू किए जा सकेंगे।