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Farrukhabad News: गड्ढे में पहिया जाने से पलटे ई रिक्शा से दबा युवक, मौत

Thu, 01 Oct 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:23 AM IST
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Youth dies after being crushed by an e-rickshaw that overturned when its wheel fell into a pothole.
कमालगंज। दरियावगंज मार्ग पर गड्ढे में पहिया जाने से बेकाबू ई रिक्शा पलट गया। रिक्शा से दबने से युवक की मौत हो गई। चालक व राहगीर एंबुलेंस से युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजन बेहाल हो गए।
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थाना क्षेत्र के गांव जीरागौर निवासी तौफीक खान ई रिक्शा चलाता है। बुधवार रात करीब 9:20 बजे वह कस्बा से ई रिक्शा लेकर घर जा रहा था। उसके साथ गांव का ही गौरव उर्फ छोटू (18) रिक्शा पर बैठा था। रास्ते में दरियावगंज मार्ग पर स्थित गदनापुर गांव में पेट्रोल पंप के निकट ई रिक्शा का पहिया गड्ढे में चला गया।
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इससे बेकाबू हुआ रिक्शा पलट गया। रिक्शे में दबने से गौरव की मौत पर ही मौत हो गई। चालक तौफीक के शोर मचाने पर आस-पास के लोग पहुंचे और ई रिक्शा सीधा कर गौरव को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक विकास पटेल ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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घटना की जानकारी मिलने पर मां पिंकी देवी अस्पताल पहुंची तो शव देख बिलखने लगीं। गौरव तीन भाई सौरभ व रिशु में बड़ा था। उसकी एक बहन का विवाह हो चुका है। करीब पांच वर्ष पूर्व पिता बृजेश की मौत हो जाने के बाद से गौरव मजदूरी कर घर चलाता था। मां पिंकी ने बताया कि शाम करीब पांच बजे गौरव गांव के ही तौफीक के साथ गया था।
कार्यवाहक थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि परिजनों से पूछताछ की जा रही है।
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