Farrukhabad News: चूहा घुसने से वीसीबी फुंकी, 21 गांवों की बिजली गुल
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:29 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:29 AM IST
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शमसाबाद। क्षेत्र के उपकेंद्र पर चिलसरा फीडर की वीसीबी बुधवार सुबह धमाके के साथ फुंक गई। आग लगने से कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। वीसीबी फुंकने से क्षेत्र के 21 गांवों के उपभोक्ता बिजली न मिलने से परेशान रहे।
जिले में 25 व 26 सितंबर को हुई बारिश से बिजली व्यवस्था चरमरा गई थी। कर्मचारी 28 सितंबर को बिजली व्यवस्था पटरी पर ला सके थे। वहीं, हुसैनपुर तराई उपकेंद्र के चिलसरा फीडर की वीसीबी में सुबह 11 बजे आग लग गई। इससे करीब 21 गांवों की बिजली गुल हो गई। कर्मचारियों ने वीसीबी की मरम्मत का काम शुरू किया। फिलहाल शाम तक मरम्मत कार्य चलता रहा। अवर अभियंता जुनेद आलम ने बताया कि वीसीबी में चूहा घुस जाने से फाल्ट हुआ। इससे वीसीबी में आग लग गई। मरम्मत कार्य चल रहा है। शीघ्र ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
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जिले में 25 व 26 सितंबर को हुई बारिश से बिजली व्यवस्था चरमरा गई थी। कर्मचारी 28 सितंबर को बिजली व्यवस्था पटरी पर ला सके थे। वहीं, हुसैनपुर तराई उपकेंद्र के चिलसरा फीडर की वीसीबी में सुबह 11 बजे आग लग गई। इससे करीब 21 गांवों की बिजली गुल हो गई। कर्मचारियों ने वीसीबी की मरम्मत का काम शुरू किया। फिलहाल शाम तक मरम्मत कार्य चलता रहा। अवर अभियंता जुनेद आलम ने बताया कि वीसीबी में चूहा घुस जाने से फाल्ट हुआ। इससे वीसीबी में आग लग गई। मरम्मत कार्य चल रहा है। शीघ्र ही बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।
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