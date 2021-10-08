फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Theft worth lakhs at printing factory owner's house

Farrukhabad News: छपाई कारखाना मालिक के घर लाखों की चोरी

Tue, 01 Sep 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Theft worth lakhs at printing factory owner's house
फर्रुखाबाद। कपड़ा छपाई कारखाना व गैलेक्सी फैशन वर्ल्ड के मालिक के बंद मकान में चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और तिजोरी में रखे जेवरात पार कर दिए। पूरा परिवार देहरादून गया था। पुलिस को दी तहरीर में छह लाख रुपये और 50 लाख के जेवरात चोरी होने का उल्लेख है।
विज्ञापन

शहर कोतवाली के मोहल्ला साहबगंज नारायण दास निवासी राजेश कुमार साध, पुत्र आकर्ष साध, पत्नी, पुत्रवधू व बच्चों सहित रविवार सुबह देहरादून घूमने निकले थे। सोमवार सुबह सामने रह रहे भतीजे ईशान ने उनके मुख्य गेट का ताला टूटा देख सूचना दी। आसपास के लोग भी पहुंचे। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गहलोत पुलिस बल के साथ पहुंचे। एक टीम सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगा दी। फाॅरेंसिक टीम ने मुख्य गेट से लेकर सभी लॉकरों, कमरे के तालों से नमूने एकत्र किए। चोरों ने कमरों की अलमारी के लॉकर चाबियों से खोले थे।
विज्ञापन

सबसे अहम बात यह है कि राजेश ने अपने बाथरूम में भी एक तिजोरी बनवा रखी थी। चोरों को उसकी भी जानकारी थी। उस तिजोरी से भी जेवर निकालकर ले गए। प्रथम तल पर बने सभी कमरों का सामान बेतरतीब फैला था। दोपहर करीब दो बजे राजेश कुमार साध परिवार के साथ वापस घर पहुंचे। पुत्र आकर्ष साध ने बताया कि घर में कैश अधिक नहीं रखते थे। जेवरात काफी थे। फिलहाल परिजन जेवरात की लिस्ट बना रहे हैं। कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि तहरीर मिली है, उसमें छह लाख रुपये, चार हार, चार चूड़ियां, कई अंगूठियां, कान व गले के कई जेवरात का उल्लेख है। चोरों की तलाश में टीम लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------
सीसीटीवी कैमरे में सिर पर बोरी रखे दिखा नौकर
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो मुख्य मार्ग पर एक अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में सोमवार सुबह एक युवक सिर पर बोरी रखे नाला मछरट्टा की ओर जाता दिख रहा है। वह उनके यहां काम करने वाला अलीगढ़ का युवक बताया जा रहा है। पुलिस की एक टीम उसकी तलाश में रवाना हो गई है।

----------------
चार फीट चौड़ी गली में बना है शानदार मकान
कारोबारी राजेश कुमार साध का जिस गली में मकान बना है, वह बमुश्किल चार फीट चौड़ी है। उसी में भतीजे का भी सामने ही मकान है। उन्होंने ही सुबह ताला टूटा देख जानकारी दी। राजेश ने अपना तीन मंजिला मकान बेहद शानदार बनवाया है। मुख्य गेट पर इलेक्ट्रानिक लॉक भी लगा होना बताया जा रहा है।
--------------
डाइनिंग टेबल पर बिखरी मिली मिठाई
चोरों ने घटना को अंजाम देने के दौरान डाइनिंग टेबल पर बैठकर मिठाई भी खाई। जाते समय मिठाई के डिब्बे पर आधे खाए हुए पीस भी छोड़ गए। इससे साफ है कि चोरों की संख्या दो-तीन से अधिक रही होगी।

--------
पड़ोस के मकान बाहर से कर दिए थे बंद
राजेश के भतीजे और पास में ही एक गुप्ताजी का मकान है। चोरों ने दोनों ही मकानों के मुख्य गेट को बाहर से बंद कर दिया था। भतीजा ने फोन करके गेट खुलवाने के लिए अपने पड़ोसी परिचित को बुलाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed