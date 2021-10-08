विज्ञापन



फर्रुखाबाद को एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 92 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तहसील अमृतपुर के 13 गांव व सदर तहसील के 31 गांव की जमीन से होकर गुजरेगा। लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू करने के लिए ईपीको कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों ने डेरा डाल दिया है। कंपनी के जूनियर इंजीनियर अंशुल कुशवाह ने बताया कि लिंक एक्सप्रेसवे छह लेन का बनेगा। इस एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 120 मीटर होगी। इसमें दोनों ओर दीवार व सर्विस रोड शामिल हैं। 10 दिसंबर से काम शुरू होने की संभावना है। सबसे पहले लिंक एक्सप्रेसवे की हद बनाई जाएगी। मशीनों द्वारा हद की सफाई का काम होगा। इसके बाद मिट्टी का काम किया जाएगा। लिंक एक्सप्रेसवे के भार सहने की क्षमता के लिए मिट्टी के नमूने लिए जाने का काम अभी चल रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे जहां से गुजरेगा वहां से 100-100 मीटर दूर से मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं। मिट्टी जांच के लिए लैब में भेजी जाएगी। एपीको कंपनी का प्लांट मोहम्मदाबाद में बनाया जा रहा है। चित्रकूट से उदयपुर कंचनपुर से लेकर गंगा के पार कई मशीनें काम कर रही है। लिंक एक्सप्रेसवे बन जाने से फर्रुखाबाद सहित आसपास जिलों को लाभ मिलेगा।

विज्ञापन

अमृतपुर। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे 120 मीटर चौड़ा में बनाया जाएगा। इसके लिए कार्यदाई संस्था ने काम शुरू कर दिया है। गांव उदयपुर कंचनपुर के पास गंगा पर करीब दो से तीन किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण की बात कही जा रही है।