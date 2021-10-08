Farrukhabad News: आधा-अधूरा बनाकर छोड़ दिया स्वर्गधाम रोड

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यह सड़क पांचाल घाट स्थित स्वर्गधाम को जोड़ती है, जहां फर्रुखाबाद सहित इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और एटा के सीमावर्ती गांवों से भी लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। रोजाना औसतन 50 शवों का अंतिम संस्कार यहां होता है। 225 मीटर लंबी यह सड़क वर्ष 2019-20 में बनी थी और जर्जर हालत में थी।सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने इसके लिए 25 लाख रुपये स्वीकृत कराए थे। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने जून में पांच मीटर चौड़ी आरसीसी सड़क का निर्माण शुरू किया था। करीब तीन माह पहले ठेकेदार ने सड़क का लगभग ढाई मीटर चौड़ा एक हिस्सा बनाकर काम रोक दिया। इससे कई जगहों पर कीचड़ भर गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।स्थानीय लोगों की आपत्तियांसोता बहादुरपुर के पूर्व प्रधान शिवाजी ने बताया कि कागजों में मार्ग आठ फीट चौड़ा है। उन्होंने एक-एक मीटर जमीन लेने का आग्रह किया था, लेकिन दो-दो मीटर जमीन ले ली गई। अब मार्ग अधूरा होने से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सोता बहादुरपुर के अहमद शेर ने कहा कि छह इंच ऊंची आरसीसी ठोकर से वाहनों के टायर फट रहे हैं और कारों के इंजन व बॉडी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। कई दोपहिया वाहन सवार भी गिरकर घायल हो रहे हैं। मीना देवी का मकान सड़क किनारे है, उन्होंने बताया कि तीन महीने से कीचड़ से परेशान हैं। घंटों जाम लगना आम बात है और घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है।निर्माण में देरी का कारणग्रामीण अभियंत्रण विभाग के एई अभिषेक कुमार ने बताया कि स्वर्गधाम रोड पर जल निगम को भूमिगत पाइपलाइन डालनी थी। सड़क बन जाने पर जल निगम इसे खोदकर बर्बाद कर देता, इसलिए काम रोकना पड़ा। जल निगम ने एक अगस्त को काम पूरा होने की सूचना विभाग को दी। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण अभी काम नहीं हो सकता। बारिश बंद होते ही कुछ ही दिनों में निर्माण पूरा करवा दिया जाएगा।विधायक का आश्वासनसदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने भी निर्माण में देरी का कारण जल निगम की पाइपलाइन बताया। उन्होंने कहा कि जल निगम ने अब पाइपलाइन डाल दी है। बारिश बंद होते ही सड़क का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। विधायक ने यह भी बताया कि सड़क के साथ दोनों ओर नाली का निर्माण भी होना है।