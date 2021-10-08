Farrukhabad News: बाबा नीब करोरी के नाम से बना नया आध्यात्मिक सर्किट
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:43 AM IST
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फर्रुखाबाद। पर्यटन विभाग ने महासमाधि दिवस पर ''नीब करोरी बाबा सर्किट'' का शुभारंभ किया है। इस नए आध्यात्मिक सर्किट में बाबा नीब करोरी के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थलों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही, पर्यटन विकास निगम ने श्रद्धालुओं के लिए पांच विशेष टूर पैकेज भी शुरू किए हैं। फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर 12.93 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इस सर्किट में वृंदावन स्थित समाधि मंदिर शामिल है, जहां बाबा ने वर्ष 1973 में महासमाधि ली थी। फिरोजाबाद का अकबरपुर गांव, फर्रुखाबाद का नीबकरोरी मंदिर और लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर भी इसका हिस्सा हैं। मान्यता है कि फर्रुखाबाद आश्रम में बाबा ने करीब 12 वर्ष भूमिगत गुफा में साधना की थी। यह सर्किट बाबा की जन्मस्थली से लेकर समाधि स्थल तक की आध्यात्मिक यात्रा को एक पर्यटन मार्ग में जोड़ता है।
पर्यटन विभाग ने महासमाधि दिवस को खास बनाते हुए पांच विशेष टूर पैकेज शुरू किए हैं। इन पैकेजों में पांच दिन, तीन दिन और दो दिन की यात्राएं शामिल हैं। पर्यटकों की मांग पर इनका संचालन दिल्ली और लखनऊ से किया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं के लिए बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों की यात्रा आसान होगी। टूर पैकेज की जानकारी के लिए पर्यटक 91490 99890 पर संपर्क कर सकते हैं या upstdc.co.in वेबसाइट देख सकते हैं।
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विकास परियोजनाओं पर खर्च
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बाबा नीबकरोरी की आस्था, सादगी और सेवा का संदेश दुनिया को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाबा की विरासत को संरक्षित कर रही है। फिरोजाबाद के अकबरपुर को बाबा नीबकरोरी की जन्मस्थली के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 8.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, 2.22 करोड़ रुपये की चरण-2 परियोजना का 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है, जिसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। 55.44 लाख रुपये की ग्रामीण पर्यटन परियोजना भी जल्द शुरू होगी।
फर्रुखाबाद आश्रम का विकास
फर्रुखाबाद स्थित नीबकरोरी आश्रम के विकास पर 1.51 करोड़ रुपये की परियोजना पूरी हो चुकी है। यहां यात्रियों के ठहरने के लिए भवन, मुख्य द्वार और सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं विकसित की गई हैं। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 से बाबा की विरासत से जुड़े स्थलों पर ध्यान नहीं दिया गया था। अब सरकार इन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।
श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा
अपर मुख्य सचिव एवं पर्यटन महानिदेशक अमृत अभिजात ने कहा कि नए ''नीब करोरी बाबा सर्किट'' से श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी। यह उन्हें बाबा की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और स्थानीय विरासत को करीब से जानने का अवसर देगा। महासमाधि दिवस पर शुरू किए गए विशेष टूर पैकेज बाबा की विरासत को देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे।
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इस सर्किट में वृंदावन स्थित समाधि मंदिर शामिल है, जहां बाबा ने वर्ष 1973 में महासमाधि ली थी। फिरोजाबाद का अकबरपुर गांव, फर्रुखाबाद का नीबकरोरी मंदिर और लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर भी इसका हिस्सा हैं। मान्यता है कि फर्रुखाबाद आश्रम में बाबा ने करीब 12 वर्ष भूमिगत गुफा में साधना की थी। यह सर्किट बाबा की जन्मस्थली से लेकर समाधि स्थल तक की आध्यात्मिक यात्रा को एक पर्यटन मार्ग में जोड़ता है।
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पर्यटन विभाग ने महासमाधि दिवस को खास बनाते हुए पांच विशेष टूर पैकेज शुरू किए हैं। इन पैकेजों में पांच दिन, तीन दिन और दो दिन की यात्राएं शामिल हैं। पर्यटकों की मांग पर इनका संचालन दिल्ली और लखनऊ से किया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं के लिए बाबा से जुड़े प्रमुख स्थलों की यात्रा आसान होगी। टूर पैकेज की जानकारी के लिए पर्यटक 91490 99890 पर संपर्क कर सकते हैं या upstdc.co.in वेबसाइट देख सकते हैं।
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विकास परियोजनाओं पर खर्च
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि बाबा नीबकरोरी की आस्था, सादगी और सेवा का संदेश दुनिया को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बाबा की विरासत को संरक्षित कर रही है। फिरोजाबाद के अकबरपुर को बाबा नीबकरोरी की जन्मस्थली के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 8.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, 2.22 करोड़ रुपये की चरण-2 परियोजना का 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है, जिसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। 55.44 लाख रुपये की ग्रामीण पर्यटन परियोजना भी जल्द शुरू होगी।
फर्रुखाबाद आश्रम का विकास
फर्रुखाबाद स्थित नीबकरोरी आश्रम के विकास पर 1.51 करोड़ रुपये की परियोजना पूरी हो चुकी है। यहां यात्रियों के ठहरने के लिए भवन, मुख्य द्वार और सार्वजनिक उपयोग की सुविधाएं विकसित की गई हैं। मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 से बाबा की विरासत से जुड़े स्थलों पर ध्यान नहीं दिया गया था। अब सरकार इन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है।
श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा
अपर मुख्य सचिव एवं पर्यटन महानिदेशक अमृत अभिजात ने कहा कि नए ''नीब करोरी बाबा सर्किट'' से श्रद्धालुओं की पहुंच आसान होगी। यह उन्हें बाबा की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और स्थानीय विरासत को करीब से जानने का अवसर देगा। महासमाधि दिवस पर शुरू किए गए विशेष टूर पैकेज बाबा की विरासत को देश और दुनिया तक पहुंचाएंगे।