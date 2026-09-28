Farrukhabad News: बारिश से कई मकान गिरे, कई में भरा पानी

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इसी मोहल्ले के राजेश भारद्वाज, राहुल गुप्ता, दीपक, पवन भारद्वाज, रंजीत, विकेश, विकास, सुरेश चंद्र और राकेश चक्की वाले के घरों में एक मंजिल तक पानी भर गया। कई मकानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। तालाब के आसपास के घर भी पानी से घिरे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व पालिकाध्यक्ष मिथलेश अग्रवाल के कार्यकाल में मोहल्ले की सड़क करीब सात फीट ऊंची बनाई गई थी। इससे कई मकान सड़क से नीचे हो गए। लोगों ने निचले हिस्से को अंडरग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बारिश में इन हिस्सों में पानी भरने से समस्या बढ़ गई है। ब्लॉक कार्यालय परिसर में भी पानी भर गया। एसएनएम कॉलेज और उसका मैदान जलमग्न हो गया। कॉलेज परिसर में हाल में बनाई गई बाउंड्री भी बारिश के दौरान गिर गई।गांव रायपुर में बारिश के कारण शाकिर अली का एक कमरा, मुंतयाज और सलीम के मकान गिर गए। मस्जिद की दीवार भी ढह गई। मलबे में घरेलू सामान दब गया।