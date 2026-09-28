Farrukhabad News: गबन की धनराशि 7.96 लाख जमा न करने पर सचिव निलंबित
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:52 AM IST
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फर्रुखाबाद। शमसाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुआंखेड़ा वजीर आलम खां में 15.93 लाख रुपये की गबन की पुष्टि के बाद आधी धनराशि 7.96 लाख रुपये सचिव को जमा करने के आदेश दिए गए थे। गबन की धनराशि जमा न करने पर डीडीओ ने सचिव को निलंबित कर दिया है।
ग्राम पंचायत कुआंखेड़ा वजीर आलम खां में हुए विकास कार्यों में 15 लाख 93 हजार 41 रुपये के गबन की पुष्टि हुई थी। 30 नवंबर 2023 को जिलाधिकारी ने गबन की धनराशि का आधा हिस्सा प्रधान अर्चना देवी से 796520 रुपये भू-राजस्व की भांति वसूलने के आदेश दिए। जबकि आधी धनराशि ग्राम विकास अधिकारी सचिव मोहित यादव को 7 लाख 96 हजार 520 रुपये जमा करने के आदेश दिए थे।
इसके बावजूद सचिव ने गबन की धनराशि जमा नहीं की। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने डीपीआरओ को सचिव से गबन की धनराशि जमा कराकर अवगत कराने को कहा। डीपीआरओ ने सचिव को नोटिस दिया, इसके बावजूद धनराशि जमा नहीं हुई। जिलाधिकारी ने सचिव को निलंबित करने के आदेश दिए। डीपीआरओ अविनाश चौरसिया ने सचिव के निलंबन की संस्तुति कर जिला विकास अधिकारी को भेज दी थी।
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जिला विकास अधिकारी श्याम कुमार तिवारी ने बताया कि सचिव मोहित यादव को निलंबित कर अपने कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। उन्होंने पीडी कपिल कुमार को जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिन में आरोपपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सचिव मोहित यादव की इन दिनों ब्लॉक राजेपुर क्षेत्र में तैनाती थी।
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ग्राम पंचायत कुआंखेड़ा वजीर आलम खां में हुए विकास कार्यों में 15 लाख 93 हजार 41 रुपये के गबन की पुष्टि हुई थी। 30 नवंबर 2023 को जिलाधिकारी ने गबन की धनराशि का आधा हिस्सा प्रधान अर्चना देवी से 796520 रुपये भू-राजस्व की भांति वसूलने के आदेश दिए। जबकि आधी धनराशि ग्राम विकास अधिकारी सचिव मोहित यादव को 7 लाख 96 हजार 520 रुपये जमा करने के आदेश दिए थे।
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इसके बावजूद सचिव ने गबन की धनराशि जमा नहीं की। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने डीपीआरओ को सचिव से गबन की धनराशि जमा कराकर अवगत कराने को कहा। डीपीआरओ ने सचिव को नोटिस दिया, इसके बावजूद धनराशि जमा नहीं हुई। जिलाधिकारी ने सचिव को निलंबित करने के आदेश दिए। डीपीआरओ अविनाश चौरसिया ने सचिव के निलंबन की संस्तुति कर जिला विकास अधिकारी को भेज दी थी।
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जिला विकास अधिकारी श्याम कुमार तिवारी ने बताया कि सचिव मोहित यादव को निलंबित कर अपने कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। उन्होंने पीडी कपिल कुमार को जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिन में आरोपपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सचिव मोहित यादव की इन दिनों ब्लॉक राजेपुर क्षेत्र में तैनाती थी।