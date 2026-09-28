Farrukhabad News: कमालगंज-भोजपुर सड़क बही, आवागमन बंद

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भोजपुर जाने वाली दो किलोमीटर लंबी सड़क का मोटी गिट्टी डालकर चार महीने पहले ही पुनर्निर्माण हुआ था। बारिश के दौरान बघार नाले की ढोल पाइप से बनी शेख घाट की पुलिया में पानी के साथ आने वाला कचरा, घास व मलबा आदि भर गया। इससे पुलिया से पानी का बहाव सीमित हो गया और पानी की तेज धार सड़क के ऊपर से बहने लगी। इससे करीब 20 मीटर सड़क कट कर बह गई।ढोल के बजाय पिलर वाली पुलिया बनाने की मांगभोजपुर के प्रधान भुवन बरतरिया ने बताया कि इस पुलिया में करीब 40 किलोमीटर पीछे कायमगंज, शमशाबाद आदि क्षेत्रों से भी पानी बहकर आता है। इतने बड़े क्षेत्र से पानी आने के कारण ढोल वाली पुलिया अपर्याप्त है। पानी पास न होने से कई बार यह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ढोल वाली पुलिया के स्थान पर जब तक पिलर वाली बड़ी पुलिया नहीं बनेगी, तब तक समस्या दूर नहीं होगी। जहानगंज, दरियावगंज आदि मार्गों से गंगा स्नान को भोजपुर आने वाले श्रद्धालु इसी सड़क से आते हैं। इसलिए पिलर वाली पुलिया बनाकर जल्द स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। (संवाद)