Farrukhabad News: तीन दिन से बिजली गुल, पानी के लिए भी तरसे लोग
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:46 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:46 AM IST
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कायमगंज। तेज बारिश और हवाओं के बाद क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शुक्रवार शाम करीब सात बजे से नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप है। शनिवार रात नगर के कुछ फीडर चालू किए गए, लेकिन कुछ ही देर में आपूर्ति फिर बाधित हो गई। रविवार को भी बिजली संकट बना रहा। इससे पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रही।
शुक्रवार सुबह से बिजली की आंख-मिचौली शुरू हो गई थी। शाम सात बजे के बाद आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। तेज हवा और बारिश के कारण कई स्थानों पर पोल गिर गए और लाइनों पर पेड़ गिरने से फाल्ट हो गए।
वहीं, रुटौल बिजलीघर में पानी भरने से 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर के खराब होने की आशंका है। विभाग ने इसकी जांच शुरू करा दी है। तीन दिन से बिजली न आने के कारण घरों के इन्वर्टर और बैटरी भी जवाब दे गए हैं। बिजली घर के अधिकारियों के दफ्तरों में भी पानी भरा है।
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एक्सईएन शिवशंकर ने बताया कि भारी बारिश से बिजली विभाग को काफी नुकसान हुआ है। कर्मचारियों की टीमें लगाकर फाल्ट ठीक कराए जा रहे हैं। रुटौल बिजलीघर के 10 एमवीए ट्रांसफार्मर की जांच कराई जा रही है। उसके खराब होने की आशंका है। जल्द आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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शुक्रवार सुबह से बिजली की आंख-मिचौली शुरू हो गई थी। शाम सात बजे के बाद आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। तेज हवा और बारिश के कारण कई स्थानों पर पोल गिर गए और लाइनों पर पेड़ गिरने से फाल्ट हो गए।
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वहीं, रुटौल बिजलीघर में पानी भरने से 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर के खराब होने की आशंका है। विभाग ने इसकी जांच शुरू करा दी है। तीन दिन से बिजली न आने के कारण घरों के इन्वर्टर और बैटरी भी जवाब दे गए हैं। बिजली घर के अधिकारियों के दफ्तरों में भी पानी भरा है।
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एक्सईएन शिवशंकर ने बताया कि भारी बारिश से बिजली विभाग को काफी नुकसान हुआ है। कर्मचारियों की टीमें लगाकर फाल्ट ठीक कराए जा रहे हैं। रुटौल बिजलीघर के 10 एमवीए ट्रांसफार्मर की जांच कराई जा रही है। उसके खराब होने की आशंका है। जल्द आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जा रहा है।