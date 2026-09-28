Farrukhabad News: तीन दिन से बिजली गुल, पानी के लिए भी तरसे लोग

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शुक्रवार सुबह से बिजली की आंख-मिचौली शुरू हो गई थी। शाम सात बजे के बाद आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। तेज हवा और बारिश के कारण कई स्थानों पर पोल गिर गए और लाइनों पर पेड़ गिरने से फाल्ट हो गए।वहीं, रुटौल बिजलीघर में पानी भरने से 10 एमवीए के ट्रांसफार्मर के खराब होने की आशंका है। विभाग ने इसकी जांच शुरू करा दी है। तीन दिन से बिजली न आने के कारण घरों के इन्वर्टर और बैटरी भी जवाब दे गए हैं। बिजली घर के अधिकारियों के दफ्तरों में भी पानी भरा है।एक्सईएन शिवशंकर ने बताया कि भारी बारिश से बिजली विभाग को काफी नुकसान हुआ है। कर्मचारियों की टीमें लगाकर फाल्ट ठीक कराए जा रहे हैं। रुटौल बिजलीघर के 10 एमवीए ट्रांसफार्मर की जांच कराई जा रही है। उसके खराब होने की आशंका है। जल्द आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जा रहा है।