Farrukhabad News: सोनम-नैंसी-शिवांकी समेत सात खिलाड़ियों ने जीती चैंपियनशिप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अंडर-19 बालिका वर्ग में एसडी इंटर कॉलेज पाहला की सोनम ने गोला फेंक, भाला फेंक और 800 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया। अंडर-17 में जीजीआईसी फतेहगढ़ की नैंसी ने ऊंची कूद, 800 और 1500 मीटर दौड़ में तथा इसी विद्यालय की शिवांकी ने लंबी कूद, 100 और 200 मीटर दौड़ में पहला स्थान पाकर चैंपियनशिप जीती। अंडर-14 बालिका वर्ग में कोई खिलाड़ी चैंपियन नहीं बन सका।बालक वर्ग के अंडर-19 में आदर्श जनता इंटर कॉलेज रानूखेड़ा के अनिरुद्ध ने लंबी कूद, 800 और 1500 मीटर में तथा आरपी इंटर कॉलेज के आदेश शर्मा ने 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान पाकर चैंपियनशिप जीती। अंडर-17 में एमआईसी के कृष्णा ने 800, 1500 और 3000 मीटर दौड़ में बाजी मारी। अंडर-14 में एसडी इंटर कॉलेज पाहला के अक्षय यादव 100, 200 और 400 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल कर चैंपियन बने।जिला क्रीड़ा सचिव अतुल एंथोनी दास ने बताया कि विजेता खिलाड़ी पांच अक्तूबर से कायमगंज में होने वाली जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। लेखाधिकारी सुशील कुमार, संयोजक प्रधानाचार्य शिवओम कुमार द्विवेदी और सह संयोजक बलविंदर सिंह ने विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। निर्णायक की भूमिका रजनीश शिवा, सत्येंद्र सिंह, इंजाज अहमद सिद्दीकी, राहुल यादव, सुब्रत शाक्य, राजेश पांडेय, आरती यादव, अवनीश गंगवार और राधा कटियार ने निभाई। प्रधानाचार्य विनीत कुमार चौहान, हरिप्रकाश मिश्रा, गिरिजाशंकर, राजेश शास्त्री, बीबी सिंह, प्रमोद गंगवार, प्रवेश रत्न, संतोष दुबे और प्रदीप जायसवाल मौजूद रहे।