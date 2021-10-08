Farrukhabad News: रमन स्टेडियम में होगा दशहरा मेला, 21 को जलेगा रावण का पुतला

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शुक्रवार को नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में बैठक हुई। नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार ने श्री रामलीला कमेटी फतेहगढ़ के पदाधिकारियों से आयोजन की कार्ययोजना, प्रवेश और निकास मार्गों की जानकारी ली।लेफ्टिनेंट कर्नल डीके चतुर्वेदी ने बताया कि आम लोगों के लिए सीएमओ कार्यालय के सामने स्थित आरआरसी मैदान के द्वार से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। मेले में आने और वापस जाने के लिए यही निर्धारित मार्ग रहेगा। रास्ते के दोनों ओर बैरिकेडिंग कराकर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। वीआईपी अतिथियों को डाकघर के पीछे वाले मार्ग से प्रवेश दिया जाएगा।एड्जुटेंट कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल सीके कदम ने कहा कि सैन्य क्षेत्र में आम लोगों को निर्धारित रास्तों से ही आने-जाने की अनुमति होगी। अन्य स्थानों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सैन्य क्षेत्र के भीतर सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के जवान संभालेंगे।कमेटी अध्यक्ष रवीश द्विवेदी ने बताया कि अग्निशमन विभाग से फायर टेंडर और नगरपालिका से टैंकर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। सेना व पुलिस के जवानों के साथ कमेटी के स्वयंसेवक भी तैनात रहेंगे। सीओ सिटी अभय वर्मा ने पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।रवीश द्विवेदी ने बताया कि करियप्पा मैदान की अनुमति नहीं मिलने के कारण इस बार आयोजन स्थल बदलना पड़ा है। नए मैदान में प्रवेश, निकास, रोशनी, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जा रही है। बैठक में मुन्ना लाल वार्ष्णेय, महामंत्री पंकज अग्रवाल, रविंद्र वैश्य सहित सेना के अधिकारी और जवान मौजूद रहे।